授業を行う四国水族館の獣医師 プロのダイバーや水族館の飼育員などを目指す多度津高校の3年生12人が、四国水族館の獣医師からイルカなどの生態を学びました。 （獣医師）「ひっくり返して尾びれから採血することが多いんですけど、そこから採血をしているところ」 生徒は6月4日から、四国水族館のイルカやペンギンのプールに潜りながら掃除する潜水実習を行います。 28日は獣医師から、イルカや