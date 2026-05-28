２６日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）にお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が出演。好きな女性のタイプを明かした。今回のテーマは「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング【うぬぼれ自分番付】」。スタジオに集められた女芸人の中で、伊藤自身が付き合いたいと思う人の順位付けを行い、女芸人側は自身の順位を予想するというもの。伊藤は１位に「パーパー」あいなぷぅを選出。理由として