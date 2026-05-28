【あみあみ：「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」など3商品 抽選販売】 抽選期間：5月28日18時～6月1日13時59分 当選発表：6月4日 「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」 あみあみにて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」などを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月1日13時59分まで。当選発表は6月4日にメールにて行なわれる。 抽