５月２４日のオークスでジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１勝利を飾った今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝は、今週京都で土曜６鞍、日曜２鞍の計８鞍に騎乗する。土曜京都６Ｒのバシリス（牝４歳、栗東・寺島良厩舎、父シニスターミニスター）は「前回は内枠でポンっと行っていれば変わっていたかも。１２００メートルのダートは４コーナーでのやめ方がわかりや