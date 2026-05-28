北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２８日、千葉市内で合宿３日目を行った。この日はＭＦ遠藤航、ＤＦ冨安健洋、板倉滉が新たに合流し、１６人でミニゲームなどで調整した。３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）での１試合限定で、招集されたＤＦ吉田麻也は７対７のミニゲームでは冨安と２センターバックを組む場面もあった。練習後、吉田は冨安について「彼の能力は皆さんご存知の通り。コンディシ