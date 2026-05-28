鶴岡市の観光ワラビ園で70代の男性が27日から行方不明となっています。28日朝から捜索が再開されましたが発見には至らず、この日の捜索は打ち切られました。行方が分からなくなっているのは、遊佐町豊岡の農業・阿部雄幸さん（78）です。阿部さんは27日午前10時ごろ鶴岡市木野俣の「一本木観光ワラビ園」で、知人らと一緒にワラビ採りに山に入り、その後、集合場所に戻らず、行方不明となっています。27日に引き続き、28日朝早くか