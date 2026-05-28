今年夏の長野県知事選挙で、共産党県委員会や県労連などでつくる団体が、元参議院議員で共産党県委員会副委員長の武田良介さんを擁立する方針であることが分かりました。武田さんは、中野市出身の46歳。2016年から参議院議員を1期務めました。その後、2024年と今年2月の衆院選で長野4区から立候補しましたが、いずれも落選しました。共産党県委員会や県労働組合連合会などでつくる「明るい県政をつくる県民の会」はこれまで、知事