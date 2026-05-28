【新華社昭通5月28日】初夏を迎えた中国雲南省昭通市永善県の玉筍村で、山野の清らかな趣が広がっている。タケノコのような奇岩がそびえ立ち、山には樹木が青々と生い茂る。池には周辺の山が映り込み、のどかで美しい農村風景を描き出している。