ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、30日午後7時10分（日本時間31日午前11時10分）開始の本拠地でのフィリーズ戦に決まった。球団が27日（同28日）に発表した。佐々木は自身2連勝中。中6日で今季4勝目を目指す。今季成績は9試合で3勝3敗、防御率4・93。現在両リーグトップの21本塁打を放っている主砲シュワバーとの対戦も注目される。