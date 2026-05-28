元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』が29日に発売される。帯コメントは各界の“名だたるオジ”6人が担当することが28日、発表された。【写真】大胆…“名だたる”6人が帯コメントを寄せた村重杏奈の写真集作品は“人生最後！”と意気込んで全編オーストラリアで撮影した写真集。「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張り