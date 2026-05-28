カブス・今永昇太投手の次回登板が、29日午後6時15分（日本時間30日午前8時15分）に敵地でのカージナルス戦に決まった。クレイグ・カウンセル監督が27日（同28日）に明らかにした。今永は今季、11試合に登板して4勝5敗、防御率4・04。自身3連敗中で過去2試合は18日のブルワーズ戦が8失点、24日のアストロズ戦が7失点と大量失点が続いている。