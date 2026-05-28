プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦について28日、所属ジムの大橋秀行会長（61）が横浜市内のジムで取材対応し「面白い試合になるんじゃないですか」と明かした。尚弥は5月2日に前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との“世紀の一戦”に3―0判定勝ち。次戦はスーパーフライ級3団体統一王者で23戦全勝のジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）との