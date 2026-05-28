J1福岡の西野努社長が28日、金明輝前監督のハラスメント行為への対応不備でJリーグから罰金100万円とけん責処分が科されたことを受け、福岡市内で記者会見した。「ガバナンスの刷新に全力を挙げ、二度と起こさないように努める」と謝罪した。内部に相談窓口を設け、ミーティングルームへのカメラ設置を検討するなどの再発防止策を掲げた。また、「クラブとして開かれ、愛される存在になるため」と一連の調査結果を公表した。新