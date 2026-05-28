数多くの舞台で活躍した俳優の西川明さんが、5月19日に肺炎のため横浜市内の病院で亡くなったことが、所属する劇団民藝の公式サイトで発表されました。79歳でした。京都府出身の西川さんは、1947年3月11日生まれ。桐朋学園大学演劇科（一期生）を卒業し、アングラ演劇などの活動を経て、1973年に民藝に入団。民藝の初舞台は、1973年の大橋喜一さん作『修羅と死刑台』で学生役を演じました。その後、舞台を中心に多くの作品に出演。