「母が小学生のときに作った『戦争体験談』を、実家から借りてきました」【写真】旭佑華さんの母が小学6年生のときに作った冊子には、悲惨な戦争の記録がつづられているXに投稿された冊子が、多くの人の目に留まりました。 投稿者は、俳優として活動する旭佑華さん（@yuu_uv76）です。冊子の題名は「親子で集めた戦争体験談」。表紙には「昭和63年」「牟呂小6年」と記されています。 愛知県豊橋市にある牟呂小学校の6年生たちが