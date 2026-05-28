「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」に反響殺到！広い室内空間や使い勝手の良さ、そして高い予防安全性能を兼ね備えることで、日本の自動車販売ランキングにおいてトップの座を常連としているホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」。ホンダは、この超人気モデルの新たなラインナップとして、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を2025年末に設定しましたが、現在どのような反響が寄せられているので