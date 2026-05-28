刷新された新デザイン＆新機能を追加！2026年5月28日、マツダは軽ワンボックスモデル「スクラムバン」と「スクラムワゴン」の商品改良を実施し、同日より発売を開始しました。なかでも乗用モデルであるスクラムワゴンは、近年の軽スーパーハイトワゴンとは異なる、“箱型ワゴン”ならではの広大な室内空間や使い勝手を持つモデルとして支持されてきましたが、今回の改良ではデザインや快適装備、安全性能まで大幅にアップデー