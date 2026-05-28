既報の通り、オデッセイの未発表パターが数週前から国内男女ツアーに供給され、今週の各初日で多くの投入者が目についた。まず国内女子ツアー「リゾートトラストレディス」から見てみると、供給週から使う青木瀬令奈の他、初日「69」発進の荒木優奈が直近までのPING製から『TRTL』に変更していた。【画像】本当に似てる？『スパイダーツアーX』と『TRTL』の顔つきを並べて比較その他にも、長年『TEN』がエースの安田祐香や、『ホワ