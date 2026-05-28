＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが終了した。【写真】ギャラリーくぎ付け！ 華やか2ショットがすごい昨年女王の佐久間朱莉とささきしょうこが、6アンダーで首位に立った。福山恵梨が1打差の3位タイ、4アンダーの4位にイ・イェウォン（韓国）、3アンダーの5位に荒木優奈が続いた。2アンダーの6位タイには、先週のステップ・ア