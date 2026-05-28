＜〜全英への道〜ミズノオープン初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。2024年大会覇者の木下稜介が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストタイ「62」をマーク。10アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】木下稜介がスパイダーの未発表パターを投入！9アンダー・2位タイに小平智とショーン・ノリス（南アフリカ）。8アンダー・4位に幡地隆寛、