日本で政府のインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報会議」を創設する法律が成立したことについて、中国外務省の報道官は「歴史の教訓を深くくみ取り慎重に行動すべき」と批判しました。日本の参議院・本会議で27日、国家情報会議設置法の採決がおこなわれ、与党や国民民主党、公明党など一部の野党の賛成多数で可決、成立しました。これについて中国外務省の毛寧報道官は28日の会見で「懸念を抱いている」としたうえで、「