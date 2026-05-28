先月３日、ケガによる入院のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」からの休演を発表していた俳優・タレントの小堺一機さんが、6月5日に開幕する大阪公演で復帰することが発表されました。 【写真を見る】【 小堺一機 】治療を経てミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」に復帰堂本光一がカーテンコールで発表舞台を運営する東宝は28日、書面で「3月ウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後の、4月日