「卵巣がん」は、発生率が過去数十年で上昇してきました。しかも欧米など先進国では減少や横ばい傾向なのに、日本は例外的に増加傾向が目立つ国の一つになっています。その背景には、昔の10倍に増えた「生理（月経）回数」と、ある薬の普及の問題がありました。今回、佐藤綾華医師（日本専門医機構 産婦人科専門医）の監修で、「生理回数」と「女性のがん」との関係についてまとめました。また、5月28日は「月経衛生デー」となって