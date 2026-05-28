プロ野球のファーム・リーグは28日、交流戦の5試合が行われた。ソフトバンクは日本ハム戦（タマホームスタジアム筑後）に7―1。先発・中村稔が9回114球を投げて5安打12奪三振1失点の完投で2勝目（2敗1セーブ）を挙げた。育成選手の大泉が3安打1打点、石塚が2安打4打点をマーク。日本ハム先発・金村は5回10安打6奪三振7失点で1敗目（2勝）。育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が2回に3号ソロ。オイシックス―広島戦（ハード