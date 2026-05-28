俳優の唐沢寿明が主演する映画『ミステリー・アリーナ』より、新たな場面写真とメイキング映像が解禁された。本作は、推理クイズ番組を舞台にした作品でありながら、ド派手なアクションも展開される“堤幸彦ワールド全開”の一作となっている。【動画】『ミステリー・アリーナ』メイキング映像原作は、2016年のミステリーランキングを席巻した深水黎一郎の同名小説（講談社文庫）。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ