カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した俳優岡本多緒（４１）が国内イベントなどに登場した姿が話題になっている。２７日には東京都内で映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）のジャパンプレミアに登壇した。美しい黒トップスにパンツスタイルで姿を見せた。１４歳でモデルデビューし、モデル・ＴＡＯとして世界的に活躍した１７７ｃｍの長身は圧倒的だった。２０２３年より、拠点を日本に移し岡本多緒として活動