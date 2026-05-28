国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」のトップが、5回目の逮捕です。「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）ら2人は2024年、20代の女性を千葉県内の風俗店に違法に紹介した疑いが持たれていて、今回が5回目の逮捕となります。また、現金回収担当の幹部・安祥希容疑者（27）ら2人も、風俗店から女性の紹介料など現金約3920万円を他人名義で受け取った疑いなどで新たに逮捕されました。警視庁は4人の認否を明らかにしてい