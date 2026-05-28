◇交流戦巨人―ソフトバンク（2026年5月28日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が28日のソフトバンク戦（東京D）で今季初の二塁打を放ち、自身の持つ現役最多とNPB単独2位記録を更新する通算470二塁打をマーク。通算487二塁打している立浪和義（中日）のNPB最多記録に「あと17」とした。「3番・三塁」に入り、2試合連続で先発出場。0―0で迎えた初回、2死走者なしで入った第1打席で相手先発右腕のスチュワートが1ボール