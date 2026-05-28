ジョージア州アトランタのCNNスタジオで行われた2024年大統領選の第1回討論会の様子。ジル氏は夫のバイデン前大統領とともに最後に壇上に上がった＝24年6月27日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images（CNN）ジル・バイデン前米大統領夫人は2024年大統領選討論会でトランプ大統領と相まみえたバイデン前大統領の姿について、「死ぬほど怖かった」と振り返り、脳卒中を起こしているのではないかと心配になったと明かした。ジ