２８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１１銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円４６〜４８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８５円１７〜２１銭で大方の取引を終えた。