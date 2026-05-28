ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回『風雲！竹田城』が３１日に放送される。公式インスタグラムでは２８日、「森乱」役として、市川團子の扮装が２８日、公開された。團子は大河初出演。ドラマの出演もほぼ初めてという。森蘭丸こと「森乱」は、森可成の三男。幼い頃から信長に小姓として仕え、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに１８歳の若さで討ち死にしたとされる。團子は、香