AKB48長友彩海（25）のファースト写真集「予想外の瞳」（6月5日発売、KADOKAWA）の第2弾となる先行カットが28日、公開された。南国リゾートのインドネシア・バリで撮影が行われた。初めての挑戦となるランジェリー着用で、ヒップが透けるシャワーシーンのバックショットや、真っ赤なランジェリー、花柄のキュートなランジェリーショットから、彼シャツ姿や夜の遊園地でショーパン姿ではしゃぐショットなどが公開された。発売記念イ