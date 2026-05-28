神奈川・川崎市で小学生ら20人が殺傷された事件から、28日で7年です。この事件は2019年5月、川崎市多摩区で51歳の男がスクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童らを襲い、児童と外務省職員のあわせて2人を殺害し、18人に重軽傷を負わせ、その直後に自殺したものです。事件現場では28日朝、近所の人などが花を手向け、手を合わせていました。献花に訪れた女性：心の傷が本当の本当に癒えているのかなっていうのは、今年に