文化放送で放送中の『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』（毎週金曜日深夜0時30分～1時00分）では、5月29日（金）、6月5日（金）の放送に、東映特撮『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の俳優・長田光平、赤羽流河、角心菜がゲスト出演する。 当番組は、特撮好きの人気声優・鈴村健一と神谷浩史がパーソナリティを務める“特撮の・特撮による・特撮のためのラジオ”。2012年10月