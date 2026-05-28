大相撲の元横綱白鵬翔氏が師匠を務めていた旧宮城野部屋が?完全消滅?した。日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で定例理事会を開き、伊勢ヶ浜部屋に所属している旧宮城野部屋力士の「預かり」を解除することを決定。今後は名実ともに全員が伊勢ヶ浜所属の力士となる。白鵬氏は宮城野親方部屋の師匠だった２０２３年２月、弟子の暴力行為に対する監督責任で２階級降格と報酬減額の懲戒処分を受けた。宮城野部屋は同年４月か