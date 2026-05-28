【モデルプレス＝2026/05/28】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）候補生のおめめが、5月27日にX（旧Twitter）を更新。液体のり「アラビックヤマト」の使用方法について謝罪した。【写真】人気アイドル候補生「アラビックヤマト」使用法めぐり謝罪◆ヤマト株式会社「のり」の使用方法で注意喚起おめめはXで「アラビックヤマト」を前髪に塗って固定し、ヘアスタイルを整える様子を映した動画をアップ。その投稿が反響を呼んでい