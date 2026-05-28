【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月28日、スキンケアブランド「KATAN（カタン）」のブランドアンバサダー就任記者会見に出席。「嬉しすぎて滅！」と就任の喜びを語った。【写真】M!LKメンバー、新CMで異様なレフリーに◆曽野舜太「KATAN」ブランドアンバサダー就任に喜び個人としてブランドアンバサダーを務めるのは、今回が初となる曽野。就任した心境を聞かれると、第一声から「ブラ