28日午前、岐阜県瑞浪市で、体育の授業中に高校生2人が、熱中症とみられる症状で病院に搬送されました。 消防によりますと午前10時半ごろ、瑞浪市内の高校のグラウンドで、体育の授業中に50メートル走をしていた17歳の男子生徒1人が自力で歩けなくなり、病院に搬送されました。 また午前11時半すぎに、同じ高校のグラウンドで、体育の授業中にバレーボールをしていたところ、16歳の女子生徒1人が