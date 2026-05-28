うその内容の供述調書を作成し、差し押さえ許可状を請求したなどとして書類送検された愛知県警捜査4課の警部補らについて、名古屋地検は不起訴処分としました。 28日付で不起訴処分（起訴猶予）となったのは、捜査4課に所属する男性警部補（45）と男性巡査部長（42）の2人です。 愛知県警によりますと、2人は去年4月、暴力団関係の事件捜査でうその内容の供述調書を作成し、男性警部補がこれを裁判所に提出して差し