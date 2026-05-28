日本航空（JAL）は2026年5月27日、国内線の客室乗務員（CA）2人が、滞在先で社内規定に反して飲酒する事案があったと発表した。そのうち1人は客室の責任者にあたる先任客室乗務員（チーフパーサー）で、搭乗前の検査でアルコールが検出され、代わりのチーフパーサーを手配したためフライトが約40分遅れた。JALでは24年4月に米国、同12月には豪州で、機長が飲酒をめぐるトラブルを起こしている。さらに25年8月に、機長=懲戒解雇=が