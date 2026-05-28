過去のESDカフェ（提供：岡山市） 6月12日の午後6時半～8時まで、岡山市を中心にESD(持続可能な教育)・SDGｓ(持続可能な開発目標)に関する活動をしている人をゲストに迎え、それぞれのテーマについて発表や交流を行う「ESDカフェ×SDGｓ」が岡山市北区の杜の街ピクニックテラスで開かれます。 今回のゲストは、学生を中心に多文化交流フードイベントを企画・運営する「The World Kitchen」の実行委員会代