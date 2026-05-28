女優の三田佳子（84）が5月28日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に登場したことが話題だ。【もっと読む】高橋祐也容疑者が5度目の覚醒剤逮捕…三田佳子との「母子関係」はどうなっている？話は、番組司会の黒柳徹子（92）と18歳のデビュー直後に出会った際の光景に始まり、夫で元NHKプロデューサーの郄橋康夫氏との52年にわたる結婚生活、自らを「ばあば」と呼ぶ孫との触れ合い、さらには、一昨年に自らが幹事を務