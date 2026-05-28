資料岡山市役所 岡山市は、感染拡大が続いている梅毒について、現在保健所で実施している対面検査に加え、手軽な「郵送検査」を無料で実施し、早期の発見と治療につなげるとしています。 検査の申し込み期間は2026年6月1日から2027年1月31日までで、専用の申し込みフォームで受け付けています。岡山市在住の18歳以上の人が対象で、検査は匿名で受けることができます。 郵送検査は自宅に届いた検査キットを使