キングス・オブ・コンビニエンス（Kings of Convenience）のジャパンツアーが、7月6日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)、7月7日（火）大阪・梅田CLUB QUATTROにて開催される。実に16年ぶりの来日を前に、貴重なインタビューが実現。聞き手は、彼らの国内盤ライナーノーツを手がけたこともある音楽ライター・坂本麻里子。グランジ、オルタナ、ニューメタル等、90年代のダイナミックなギター・ロックの人気再燃が続いている。しか