JR倉敷駅午前8時半頃 28日未明、JR伯備線で信号トラブルがあり、一部の区間で最大11時間にわたり運転を見合わせました。 JR伯備線や桃太郎線では午前6時前から一部の区間で運転を見合わせ、JR倉敷駅では駅員が対応に追われました。 桃太郎線は午前8時過ぎに運転を再開しましたが、伯備線の一部は午後5時前まで運転を見合わせました。 架線への倒木の影響で備中広瀬駅に隣接する変電所の機器が焼け、停電が発