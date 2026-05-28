福岡城に「天守」は実在したのか、福岡市は去年から調査を進めています。土台にあたる天守台は現存していて、その内部の調査結果が発表されました。福岡市中央区の福岡城跡は、天守の土台にあたる「天守台」は現存していますが、天守が実在していたかは専門家の間で議論が続いています。去年から発掘調査を進めている福岡市は、天守台の内部の調査結果を5月28日、現地で明らかにしました。 ■樋口淳哉記者「もし天守があれば