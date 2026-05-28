笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。5月23日（土）の放送は、栗田工業株式会社 アドバンスドイノベーション本部長の水野誠（みずの・まこと）さんが登場。企業のAI活用、デジタル変革についてお聞きしました。（左から）水野