5月26日（火）、浅草公会堂で松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」シリーズのファンイベント「鬼平犯科帳祭」が開催され、密偵役・相模の彦十を尾美としのりが演じることが発表された。『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影中の榎木孝明さん「世界的な時代劇映画のプロデュースに関わりたい」「鬼平犯科帳」は、“鬼平”こと火付盗賊改方長官・長谷川平蔵と盗賊たちとの攻防を描いた池波正太郎原作の人気シリーズ。ドラマ版初代鬼平・初代松