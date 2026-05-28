■これまでのあらすじこれまで何でも母の言うとおりにしてした香奈だったが、幸せな結婚式とはならなかった。母は「全部お母さんのおかげ」と満足気ながら、香奈は1人ぼっちの現実に涙が止まらない。母を信じられず、母から離れる覚悟を告げるのだった。結婚式を終えて家に帰ると、母からメッセージが届いていました。ごめんね、お母さん。私だって悪いのに、全部お母さんのせいにして…八つ当たりだよね。でも、母と距離を置きた