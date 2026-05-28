◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム ）巨人・田中将大投手（３７）が日米通算２０４勝目を懸けて先発。強打のソフトバンク打線を相手に、初回３者凡退で２奪三振の好スタートを切った。先頭・正木を遊ゴロ、２番・周東をスプリットで空振り三振。３番・近藤も内角低めのスライダーで空振り三振に封じた。大城とのバッテリーで１日・阪神戦（甲子園）以来自身３試合ぶりの４勝目に挑ん